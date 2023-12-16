中職／李振昌為球芽基金頒獎 笑談難纏對手變隊友
球芽基金今天舉辦頒獎典禮，頒發球芽基金棒球獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金，給予23位小球芽，中信兄弟隊投手李振昌擔任頒獎嘉賓，被問到最難纏的對手時回答陳俊秀，但笑說：「還好明年變成了隊友。」
球芽基金自2021年起與新竹發跡的台積公司合作「棒助小英雄」專案，選定新竹縣中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小等五所學校棒球隊作為服務對象。
今天球芽基金特別邀請李振昌以及台積電部經理蔡政堯、體育主播楊正磊擔任頒獎嘉賓，共同來參與由新竹縣政府教育局與文化局共同舉辦的「2023喜閱節暨新竹縣市閱讀嘉年華」活動。
李振昌也特別與棒球隊小朋友以及現場球迷舉行座談會，以自身經驗勉勵得獎的小球芽：「雖然努力不一定會成功，但不努力就一定不會成功。」
李振昌透露，小時候其實不喜歡讀書，大概國小四年級的時候開始看棒球就喜歡上棒球，現在自己有時候在面對壓力的時候，會以運動、釣魚的方式來紓壓，也常看與跟投手有關的書，尤其是李維拉出的自傳，因為與自己終結者的身分。
球迷提問李振昌，覺得最難對付的打者是誰？李振昌回答，原本是陳俊秀，還好他明年變成了隊友，但是還有個廖健富，「需要再來想個策略對付他。」這個回答讓現場球迷為之一笑。
在今天的頒獎典禮，共有23位優秀的棒球隊小朋友分別得到今年的球芽基金獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金，除了獎學金之外，主辦單位表示，每年也有許多熱心企業一起加入獎勵小朋友的行列，今年感謝Under Armour、BnnBee當支蜜、titan 太肯專業運動襪、大甲佳旭生技股份有限公司、piinngo-piinngo 法式手工料理果醬以及柏斯林全彩客製運動毛巾都提供了相當豐富的獎品。
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