中職／李振昌為球芽基金頒獎 笑談難纏對手變隊友

球芽基金今天舉辦頒獎典禮，頒發球芽基金棒球獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金，給予23位小球芽，中信兄弟隊投手李振昌擔任頒獎嘉賓，被問到最難纏的對手時回答陳俊秀，但笑說：「還好明年變成了隊友。」

球芽基金自2021年起與新竹發跡的台積公司合作「棒助小英雄」專案，選定新竹縣中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小等五所學校棒球隊作為服務對象。

今天球芽基金特別邀請李振昌以及台積電部經理蔡政堯、體育主播楊正磊擔任頒獎嘉賓，共同來參與由新竹縣政府教育局與文化局共同舉辦的「2023喜閱節暨新竹縣市閱讀嘉年華」活動。

李振昌也特別與棒球隊小朋友以及現場球迷舉行座談會，以自身經驗勉勵得獎的小球芽：「雖然努力不一定會成功，但不努力就一定不會成功。」

李振昌透露，小時候其實不喜歡讀書，大概國小四年級的時候開始看棒球就喜歡上棒球，現在自己有時候在面對壓力的時候，會以運動、釣魚的方式來紓壓，也常看與跟投手有關的書，尤其是李維拉出的自傳，因為與自己終結者的身分。

球迷提問李振昌，覺得最難對付的打者是誰？李振昌回答，原本是陳俊秀，還好他明年變成了隊友，但是還有個廖健富，「需要再來想個策略對付他。」這個回答讓現場球迷為之一笑。