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企業女壘／洋投艾莉森囊括5大獎 林志霙最佳十人6連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供
2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供

2023年企業女壘聯賽今天舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠，並終止福添福嘉南鷹隊3連霸，洋投艾莉森（Alyson Spinas-Valainis）拿下總冠軍戰MVP，並以8勝3敗，防禦率2.45拿下勝投與防禦率王，還囊括年度MVP與最佳十人，成為頒獎典禮最大贏家。

黃蜂在2019年拿下隊史首座企業聯賽冠軍後，連續3年在總冠軍戰不敵嘉南鷹，今年嘉南鷹囊括上下半季冠軍，總冠軍戰先取得1勝，沒想到以直落四不敵黃蜂。黃蜂由吳佳蓉掛名總教練，但她將最佳總教練禮讓給傅炳清，另蘇致榮獲選最佳教練。

總冠軍新世紀黃蜂獎金30萬元，嘉南鷹雖然未能達成4連霸，還是可以獲得獎金10萬元。最佳總教練與年度MVP獎金2萬元，其餘都是1萬元。

2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供
2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供

至於嘉南鷹重砲捕手李思詩再度以7支全壘打與23打點，拿下打擊雙冠王。企業女壘聯賽自2016年開打，李思詩不僅完成打點王8連霸，並第6次拿下全壘打王，2項紀錄將是企業女壘最難挑戰的障礙。

黃蜂沈嘉玟打擊率4成94，生涯首次拿下打擊王，並在最佳十人外野4連霸。新北凱撒隊快腿姜婷恩盜壘成功22次，僅失敗3次，成功率高達8成8，完成盜壘王2連霸，並拿下生涯第4座最佳十人。新北凱撒洋投凱莉（Kelly Barnhill）以82次三振，繼2020年之後，第2次拿下三振王。

黃蜂蘇奕璇拿下內野金手套，兆基穿山甲隊蘇毓雯拿下外野金手套，2人皆是第1次獲此殊榮。19歲的新人蘇毓雯成為今年最幼齒的個人獎得主，嘉南鷹32歲的楊依婷拿下最佳十人二壘手，成為今年最年長的個人獎得主。楊依婷生涯第3次獲選最佳十人，2018年是游擊，2021與今年是二壘。

2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供
2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供

嘉南鷹林志霙達成最佳十人6連霸，而且2018、19是以捕手得獎，2020年以DP（指定打擊）得獎，最近3年都是以一壘手得獎。黃蜂潘竹瑜生涯第4次入選最佳十人，2018、19年以二壘獲獎，今年在DP完成2連霸。

2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供
2023年企業女壘聯賽今舉行頒獎典禮，新世紀黃蜂隊在總冠軍戰以直落四拿下隊史第2冠。圖／中華壘球協會提供

黃蜂 女壘

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