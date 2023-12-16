中職／高壓正投、指叉球都在此萌芽 陳冠偉回「主場」

彰化藝術高中畢業的陳冠偉今天重返「主場」，擔任BE HEROES棒球訓練營教練，在彰化八卦山棒球場指導少棒球員，雖然過去常在這開轟，但他自認還是投優於打，這裡也是自己成為味全龍隊投手的起點。

陳冠偉表示，自己國小、國中都是擔任野手，高中被教練看中才開始練投，當時還是投、打並行，但在職棒招牌的高壓正投姿勢、指叉球，「都是高中開始練的，指叉球是當時要當投手，各個球種都有試試看。」

不過高中時期陳冠偉打擊也不錯，常常把球轟到場外，他自謙是因球場較小，「其他比賽的時候還沒打過全壘打。」而當時父親陳威成也會指導打擊基本動作，「爸爸教我滿多的。」

加入職棒後，陳冠偉不時也會回到彰藝走走、看看學弟，這次第一次因訓練營關係，以教練身分回到「主場」，笑談少棒球員問題多元，但幾乎都與技術無關，「第一次參加訓練營，看到小朋友開心練習，也希望他們未來可以繼續愛棒球。」