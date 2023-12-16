冬盟／張肇元追平安就夠了 雄鷹特殊規則晉級冠軍戰

亞洲冬季棒球聯盟今天舉行四強戰，台鋼雄鷹靠著9局下灌進3分、逼平中職聯隊，根據特殊規則，由於例行賽雄鷹隊戰績較佳，在不打延長賽之下，確定晉級明天冠軍戰。

雄鷹隊今天在2局下先馳得點，葉保弟獲保送，張肇元敲安攻上得點圈，接著顏清浤適時一擊；5局上雄鷹失守，中職聯隊靠著林政華在一壘有人時的安打，加上雄鷹傳球失誤追平比數，冉承霖滾地推進送回超前分。

6局下張肇元的高飛犧牲打為雄鷹扳平比數，然而7局上中職聯隊又靠冉承霖高飛犧牲打超前，9局上則是以2支安打、2次四壞保送，換回2分保險。

然而雄鷹隊在9局下半反撲，曾子祐敲安後連兩棒出局，2出局情況下杜家明敲安、葉保弟二壘打送回2分打點，張肇元再補上關鍵一擊，用二壘安打送回葉保弟追平比數，也拿下晉級冠軍戰門票。