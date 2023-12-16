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中職／陳冠偉高中常在八卦山棒球場開轟 被小球員問鞋碼

中央社／ 彰化16日電
中職味全龍隊投手陳冠偉（左）高中就讀彰化藝中，16日回到熟悉的八卦山棒球場，首度擔任BE HEROES棒球訓練營教練，他表示，希望能成為小球員們的好榜樣。中央社記者謝靜雯攝
中職味全龍隊投手陳冠偉（左）高中就讀彰化藝中，16日回到熟悉的八卦山棒球場，首度擔任BE HEROES棒球訓練營教練，他表示，希望能成為小球員們的好榜樣。中央社記者謝靜雯攝

中職味全龍隊投手陳冠偉今天出席棒球訓練營，回到熟悉的八卦山棒球場，高中常在此開轟，他謙虛表示是場地比較小，看著少棒球員開心練球的樣子，也希望能成為小球員們的好榜樣。

中職味全龍隊投手陳冠偉首度擔任BE HEROES棒球訓練營教練，今天到彰化八卦山棒球場指導少棒球員，陳冠偉高中就讀彰化藝中、這個球場也是過去熟悉的「主場」，教練爆料過陳冠偉去常在這個球場開轟。

陳冠偉表示，國小、國中階段其實都是擔任野手，高中開始嘗試投練投手，但還是維持投打發展，三級棒球時期練打擊時，爸爸陳威成也會指導打擊基本動作，被問起高中為什麼開始練投，陳冠偉笑說，可能因為投球動作被教練團看中，所以才有機會站上投手丘。

陳冠偉表示，高中畢業後放假偶爾也會回來八卦山棒球場走走，先前有擔任味全龍隊舉辦的棒球營教練指導球員，此次則是首度參與BE HEROES棒球訓練營。

陳冠偉表示，少棒球員的問題很多元，但幾乎都跟技術沒有關係，遇到最奇怪的問題是，「他們問我鞋子穿幾號」。看著少棒球員開心練球的樣子，也希望他們可以一直喜歡棒球運動、享受打球時光，希望自己能成為小球員們的好榜樣。

棒球 陳冠偉 味全龍

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