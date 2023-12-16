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中職／陳鏞基訓練營當「總仔」 兒子也開始打棒球

聯合報／ 記者蘇志畬／彰化即時報導
BE HEROES 棒球訓練營開訓今天開訓，中職統一獅球星陳鏞基（左）擔任總教練。記者蘇志畬／攝影
BE HEROES 棒球訓練營開訓今天開訓，中職統一獅球星陳鏞基（左）擔任總教練。記者蘇志畬／攝影

BE HEROES 棒球訓練營開訓今天開訓，中職統一獅球星陳鏞基擔任總教練，已經參加5屆的他對小球員越來越活潑印象深刻，自己的兒子也開始接觸棒球，「他還滿有興趣的。」

BE HEROES 棒球訓練營於12月16日至17日於彰化縣立八卦山棒球場舉行，陳鏞基率領豪華教練團，包含江少慶、陳柏毓、張進德、 吉力吉撈·鞏冠、林立、陳重羽、陳冠偉、陳重廷、江國豪、林承飛，與彰化縣當地6支少棒隊，共96位小球員交流。

陳鏞基已是元老級陣容，也知道這個年紀的球員還無法做太多技術指導，只會稍微提點，主要希望培養他們對棒球的喜愛，「每年教的差不多，第1年小朋友感覺較害羞，現在越來愈活潑。」

跟小朋友互動陳鏞基並不陌生，因為家中女兒現在小學六年級、兒子小學三年級，陳鏞基透露，兒子現在會去統一獅球團課長何信標、中信兄弟球星許基宏母親張懿文推動的橋仔頭社區棒球隊打球。

「他主動說有興趣。」陳鏞基表示，自己不會希望兒子要走一樣的路，也會帶他去游泳、打羽球、踢足球，多接觸不同運動，「目前看起來，他對於團隊運動比較有興趣，喜歡跟大家一起活動。」

陳鏞基 棒球 統一獅

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