中職／陳鏞基參加訓練營球員好奇場外事 兒子也愛打棒球

中職統一獅球星陳鏞基今天擔任BE HEROES棒球訓練營總教練指導小球員，陳鏞基笑說覺得每年球員越來越活潑，但都是好奇球場外的事，透露國小三年級的兒子也開始接觸棒球。

陳鏞基是BE HEROES 棒球訓練營固定班底，今年擔任「總教練」指導球員，連5年參與訓練營，陳鏞基笑說每年教的東西差不多，但第一年時球員們感覺都比較害羞，現在的小朋友越來越活潑。

被問起球員們都問了什麼問題，陳鏞基笑說球員都好奇球場外的事情、私底下的生活，包括「平常都吃什麼？都在幹嘛？」陳鏞基笑回：「跟你們一樣呀、吃飯。」

陳鏞基的女兒現在小學六年級、兒子小學三年級，所以很清楚該怎麼跟小球員互動，也提到棒球訓練營只有2天，其實不會真的教太多技術性的東西，也怕跟學校教練教的東西衝突，只會稍微提點，「主要就是陪他們打棒球，讓他們開心、有收穫、對棒球越來越有興趣。」

陳鏞基透露兒子也開始打社區棒球，是兒子主動表達興趣，但不會強求兒子要走一樣的路，除了棒球外也會帶兒子去游泳、踢足球、打羽球，當作「放電」，目前看起來兒子對於棒球、足球這樣的團隊運動比較喜歡，「喜歡人跟人的相處」。