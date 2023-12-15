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鋁棒聯賽／左側投林銘翊代表作 率莊敬首闖16強

中央社／ 台北15日電
莊敬左手側投林銘翊。學生棒聯提供
莊敬左手側投林銘翊。學生棒聯提供

高中鋁棒聯賽莊敬高職打出驚奇，今天32強靠著先發左手側投林銘翊投出代表作，率隊以12比2、4局擊敗台南海事，隊史首度晉級16強。

112學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）全國賽32強賽，莊敬高職與台南海事交手，莊敬高職出奇兵，派出罕見的左手側投林銘翊先發，直到4局上2出局後才被敲3支安打、投出觸身球，讓對手串聯攻勢失掉2分。

莊敬高職1局下就有攻勢，1人出局後，范梁勇、溫嘉駿、吳漢宇、楊誠恩、黃柏竣都敲出安打，加上保送、先攻進5分，2局下再靠著接連安打串連攻下4分，3局下莊敬高職再起攻勢，將比分拉大到兩位數差距，4局下再添2分保險分，順利搶勝。

莊敬高職高二投手林銘翊投4局被敲出4支安打，投出2次三振、2次觸身球保送，失掉2分，拿下勝投。

總教練鄭榮棟透露，這是林銘翊高中處女秀，雖然有點緊張，但鼓勵林銘翊丟給對方打者打，頂多被安打而已，隊友火力也有支援，林銘翊越丟越順，球速雖然不快，但很靈活，出手點會影響打者，對手應該有被影響到節奏。

林銘翊國中參加社團球隊，高一參加鋁棒聯賽但沒上場。鄭榮棟說，林銘翊原本是正規左投，但沒什麼威力，高一下學期改成側投有不錯的效果，今天比賽先發就繳出代表作。

莊敬高職團隊敲出11支安打、打線發揮，鄭榮棟坦言，對方投手球速不錯、約130公里，提醒球員放開打，「打不好，責任我扛，你們就放心去打，其實我們打這場沒什麼壓力」。莊敬高職組隊第6年寫下紀錄，鄭榮棟表示，這批球員認真練球，照著課表走，才能打出佳績。

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