中職／陳傑憲逛工會回顧展很有感 照片藏吳東融小彩蛋

中華職棒球員工會15週年回顧特展今天開展，理事長陳傑憲看到過去學長們的奮鬥史，深受感動，也很開心自己參與其中，吳東融更是意外在照片中看到就讀穀保家商時期的自己，小彩蛋留給球迷發掘。

球員工會自2008年復會至今，已走過15個年頭，今年特別舉辦回顧特展、系列講座及見面會，與外界分享近年關注的體育班政策、運動場域性別平權以及運動員權益等議題，展覽自12月15日至17日免費入場，講座、見面會需另外報名。

特展中包含工會起源、與球團的競合過程以及簽下史上第一份團體協約的歷程，陳傑憲表示，工會成立一路以來都很辛苦，自己有幸參與，很感謝學長們的努力，才有現在的環境，「團體協約就是（周）思齊學長的努力，我只是最終簽約。」

陳傑憲與蘇智傑、吳東融今天一同逛展，眼尖的吳東融還發現展區的一張照片中，有著年輕時的自己，吳東融表示，當初復會是因為球界發生不好的事情，才由葉總（葉君璋）發起，希望這個展覽能讓大家知道工會在做什麼，蘇智傑則說：「現在的球員是幸福的，要謝謝學長的努力，我們這個世代也要盡一份力。」