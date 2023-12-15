UBL／張家豪適時一擊 文化搶預賽第9勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽接近尾聲，文化大學今天與嘉南藥理大學交手攻勢往來，文化9局上靠著大一野手張家豪敲出關鍵二壘打送回超前分，率隊以7比6搶下預賽第9勝。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽11月22日開打，目前預賽賽程接近尾聲，前8強球隊晉級27日開打的複賽；目前8名球隊戰績差距都不大，目前第一名由台體大和南華大學並列，戰績都為10勝2敗。

文化大學今天與嘉藥交手打得激烈，前4局打完1比1戰成平手，文化5局上靠著安打、觸身球保送、安打攻占滿壘，簡子寬適時安打送回2分、超前比數，嘉藥5局下追回1分，文化6局上、7局上各添1分取得5比2領先。

嘉藥8局下反攻，靠著單局4安、2次四壞保送，一口氣攻下4分、翻轉戰局，文化展現韌性9局上最後反攻機會，靠著保送、安打，2人出局後張家豪二壘打、一棒送回2分，再度幫助球隊要回領先。

文化左投手李景興後援1.1局無失分，替球隊守住勝利、拿下勝投，文化今天搶勝，賽後戰績9勝3敗。

開南大學今天與崑山科大交手，開南大一先發投手邱賢嘉投5局被敲5支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，開南打線發揮，團隊敲出14支安打，終場以12比2、7局搶勝，賽後戰績7勝5敗，目前也排在8強之列。

大專棒球聯賽台體奪預賽第10勝 國體延長賽吞敗

大專棒球聯賽（公開一級）上屆冠軍台灣體大本屆維持好表現，今天與嘉義大學交手，洪庭文中繼3局無失分，率隊以11比3搶下預賽第10勝。國立體大延長賽12局以2比3不敵高苑科大。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽進入尾聲，戰績前段班的衛冕軍台灣體大今天與嘉義大學交手，台體1局下就有攻勢，抓準對方投手開賽有狀況，靠著2次觸身球保送、2次四壞保送，沒有安打就先擠回1分，2人出局後則接連安打添分，開賽就取得5比0領先。

嘉義大學4局上雖追回3分，4局下台體馬上還以顏色，靠著保送、失誤，以及邱郡、施季定華接連安打再拿2分，5局下再用連續2支二壘打送回團隊第8分，8局下再添3分保險分，順利搶勝。

台體先發投手陳柏安投4局失3分，洪庭文中繼投3局被敲2支安打、無失分，展現壓制力，球隊搶勝，洪庭文拿下勝投；台體賽後戰績10勝2敗，與南華大學並列第1名。

國立體大上屆大專聯賽（公開一級）摘下季軍，此次預賽戰績也在前段班，今天與高苑科大交手，兩隊得分集中在前半段，4局打完2比2僵持不下，鏖戰至延長賽12局上，國體沒能拿下分數，12局下高苑靠著葉安再見安打以3比2搶勝。

國體今天輸球後戰績9勝3敗，與文化大學並列第3，高苑科大則拿下預賽第3勝。大專聯賽（公開一級）預賽將於19日結束，前8名球隊晉級27日開打的複賽，複賽將於台中舉行。