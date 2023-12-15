中職／曾豪駒轉任桃猿二軍教頭 許銘傑回一軍

樂天桃猿隊今天公布2024年球季教練團陣容，除了日前公布一軍總教練由原首席教練古久保健二接下兵符之外，原一軍總教練曾豪駒轉任二軍總教練，一軍首席教練則是二軍總教練接陳瑞振接下。

猿隊連兩年在總冠軍賽失足，季後教練團做出調整，主要由一、二軍現有成員調動，古久保健二表示：「接下這個職位責任更重大，期待打造出更執著於勝利，持續成長的球隊，全員一起加油。」

另外，原二軍首席投手教練許銘傑回歸一軍擔任投手教練，林英傑續任一軍牛棚教練；二軍助理投手教練林國裕升任二軍投手教練。

原一軍投手教練川岸強，因球團看重其培訓年輕選手的能力，轉任二軍首席投手教練，期望他協助球隊二軍年輕投手成長，在春訓期間川岸教練也會協助全體投手的訓練。

一軍打擊教練鍾承祐、二軍打擊教練林政億續任，二軍林知譽助理教練轉任二軍打擊教練；二軍投捕教練許躍騰擔任一軍捕手教練，二軍捕手教練則由許禹壕選手兼任，他在2013年季後選秀會獲得球隊指名，球團考量他在球隊相當長的時間，對球隊運作熟稔，捕手技能也有一定水準，希望他能夠傳承技術，經溝通後許禹壕同意兼任教練，協助指導年輕球員。

一軍守備教練除了陳雁風外，二軍守備教練鄭兆行也加入一軍守備教練陣容，一同協助球員守備成長，二軍守備教練則由體能教練翁克堯出任。

為了強化球隊防護員及體能教練系統，球團新聘運動表現教練広瀬大輔，他曾任澳洲棒球聯盟（ABL）、紐西蘭WBC代表隊、壘球代表隊及紐西蘭板球代表隊運動表現教練；他在ABL期間指導過MLB備受期待的選手，以及中華職棒、日本職棒的年輕球員，也曾和林子偉、曾仁和在同一支球隊奮戰，未來他將在樂天桃猿協助年輕選手的重訓、體能。

樂天桃猿將在1月16日展開自主訓練營，第二階段春訓將從1月24日開始，由全新教練團領軍，期盼在新任教練團的帶領下，能夠讓桃猿軍團更加茁壯。

樂天桃猿隊教練團名單如下 【一軍教練團】 總教練 古久保健二 首席教練 陳瑞振 投手教練 許銘傑 牛棚教練 林英傑 打擊教練 鍾承祐 捕手教練 許躍騰 守備教練 陳雁風 守備教練 鄭兆行 體能教練 劉品辰 體能教練 洪全億 【二軍教練團】 總教練 曾豪駒 首席投手教練 川岸強 投手教練 蔡明晋 投手教練 林國裕 打擊教練 林知譽 打擊教練 林政億 守備教練 翁克堯 捕手教練 許禹壕 運動表現教練 広瀬大輔