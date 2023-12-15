爆米花聯盟／20日開打 廖敏雄、周宗志執教正式亮相

2023年爆米花棒球聯盟將於20日開打，教練團有亮點，廖敏雄接任列特博生技總教練、周宗志接任新北禾聯總教練首度率隊正式賽亮相。合作金庫去年完成3連霸、今年力拚4連霸。

2023年爆米花棒球聯盟將於20日起分別在台南亞太成棒副球場、台南市立棒球場、嘉南藥理大學棒球場、台東第一、第二棒球場，台東體中棒球場和賓賜棒球場舉行。首戰為去年冠軍合作金庫棒球隊與台南市成棒隊在亞太成棒副球場交手。

爆米花棒球賽事今年維持11隊規模，比賽採9局制，預賽為雙循環賽制，比賽至12局結束無法分出勝負以和局結束，預賽前4名球隊晉級決賽，採交叉賽制，決賽預計2024年1月25、26日在台東第一棒球場舉行。

業餘社會隊強權合作金庫棒球隊是爆米花常勝軍，去年完成爆米花3連霸、拿下隊史爆米花第5冠，今年挑戰4連霸紀錄。合作金庫好手林瀚今年正式卸下球員身分，也入選U23世界盃棒球賽培訓隊教練團，此次也以教練身分參賽。

今年暑假卸下文化大學總教練職務的廖敏雄，接下列特博生技成棒隊總教練，也將在爆米花賽事披上列特博生技球衣首度正式賽亮相，成為觀賽焦點之一。

周宗志曾執教青棒名校穀保家商棒球隊，今年8月接下新北禾聯成棒隊總教練職務，首度成棒國際賽教練資歷是月初剛落幕的亞洲棒球錦標賽代表隊投手教練，而爆米花賽事將是他執掌新北禾聯總教練後，首度率隊於正式賽亮相。