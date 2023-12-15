中職／雄鷹選秀籤誰來抽？劉東洋：會有最好結果

中華職棒今天宣布，19日將進行台鋼雄鷹隊抽籤會議，決定2024年最終選秀順位，上次味全龍隊由聯盟代抽到第5順位，這次雄鷹不缺席，預計將交由領隊劉東洋負責抽起關鍵籤位。

由於抽籤屬於領隊會議環節之一，雄鷹目前預計將交由領隊劉東洋負責，對於這次抽籤獲得外界關注，劉東洋也有些意外，但自己還是平常心看待，「一切會有最好結果。」

按照今年戰績，明年選秀順序依序為富邦悍將、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊，不過新加入的雄鷹前兩年狀元保護籤結束後，今年要以抽籤方式決定順位，仍有機會攔截狀元籤。

上一支新球隊味全龍隊在2020年也經歷相同進程，要以抽籤決定2021年季中選秀順位，但當時領隊任中傑因抗議不公拒絕抽籤，聯盟最後代抽，確定是第5順位，不過龍隊在2021年選秀選到吉力吉撈‧鞏冠這名即戰力，大大補強球隊所需的長打火力。