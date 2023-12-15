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中職／2024狀元籤誰的？19日台鋼雄鷹抽籤決定

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊將在19日抽籤力拚狀元。圖／台鋼雄鷹球團提供。
台鋼雄鷹隊將在19日抽籤力拚狀元。圖／台鋼雄鷹球團提供。

中職明年選秀順位要等台鋼雄鷹隊抽籤後才能決定，如今時間點出爐，將在19日進行抽籤，狀元籤究竟是由雄鷹叼走？或是富邦悍將成功捍衛？屆時將有答案。

冬季聯盟將在17日結束，中華職棒聯盟今天公布，訂於19日下午16：00，於聯盟會議室進行台鋼雄鷹2024新人球員選拔順序及抽籤會議。

按照今年戰績，明年選秀順序依序為富邦悍將、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊，而雄鷹在前兩次選秀都獲得保障狀元籤，明年選秀需視抽籤結果而定，若雄鷹抽中第1順位，悍將將退居第2。

今年選秀順位獲得關注，主因是西武獅台灣投打雙雄張奕、吳念庭都確定明年球季返台，「國防部長」張育成仍在等待合約，也不排除加盟中職，但礙於選秀順位未定，還沒有中職球隊進行接洽。

選秀 台鋼雄鷹 中職

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