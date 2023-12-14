體育推手獎名單出爐 愛爾麗等4企業首度獲獎 

教育部體育署今公布「體育推手獎」名單，愛爾麗集團在今年台灣體壇從疫情前孤立無援時，陸續投入男女籃、杭州帕運和棒球亞錦賽活動，迅速在台灣體壇竄升後，今年也獲得「體育推手獎」贊助類銅質獎，成為四家新企業團體得獎者之一。

「體育推手獎」是教育部體育署自98年起持續辦理的年度重要獎項，主要是表揚年度內對台灣體壇貢獻卓著的企業團體或個人，「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準。

今年「體育推手獎」總收件數達108件，共計有55個獲獎單位，其中包含贊助類74件、推展類20件、特別類特別獎1件，獲獎者將在22日於松山文創園區多功能展演廳的「第15屆體育推手奬表揚典禮暨2023台灣運動產業博覽會開幕儀式」舉行隆重的頒獎儀式。

愛爾麗是今年4個首度獲獎的企業團體之一，今年初在台灣男女籃剛從疫情下準備出國參賽缺少企業贊助下，找到愛爾麗集團執行長劉怡萱後，在同樣是運動好手的董事長常如山的鼎力支持下，一肩挑起協助台灣籃球的重任，執行長劉怡萱更是24小時帶領隊伍海內外征號戰，她說：「我們一向為善都沒有做太多的宣傳，但若能因為我們的拋磚引玉，讓更多的台灣企業來投入台灣體育，我相信台灣體育一定會更強大的。」

愛爾麗在體育界的善舉持續不斷，接下來是第四屆杭州亞洲帕拉運動會，董事長常如山以中華帕林匹克總會「公益親善大使」身份親自帶領台灣選手一同赴赴杭州參賽，最後獲得了4金、4銀和12銅，總共20面獎牌，金牌數創下我國在亞帕運的次佳成績，更是大方發出600多萬獎金，讓台灣亞帕運國手振奮不已；接下來在剛結束的棒球亞錦賽，愛爾麗集團更是包下三壘和本壘旁的廣告並且助愛爾麗大使謝金燕成為首位在台北大巨蛋開唱的藝人。