中職／棒球三大事都有猿 廖健富期待對決讀賣巨人

本周台灣棒球盛事：陳俊秀、讀賣巨人、王柏融，都與樂天桃猿隊有關。廖健富接連接受震撼消息，對陳俊秀的離開感到空虛，但期待明年與讀賣巨人隊交手，「想看看實力差距在哪裡。」

前三天棒球迷有滿滿話題，11日陳俊秀加盟中信兄弟，12日讀賣巨人隊台灣試合開放售票、13日則是王柏融加盟台鋼雄鷹，猿隊強打廖健富今天出席諸羅山盃少棒賽開賽記者會，也感受滿深。

陳俊秀的離隊是最切身之事，廖健富透露彼此仍有約吃飯，也祝福他到新球隊一切順利，「他是很照顧人的前輩，現在已經離開，空虛啦！」

近兩年廖健富轉戰一壘守備，從陳俊秀身上獲得不少經驗，「各方面都值得我學習，不只是場上，場下的品行也是。」離隊後更跟陳俊秀開玩笑說：「本來想要投你當隊長耶。」

對於王柏融加盟台鋼雄鷹隊，曾經共事1個半球季的廖健富也很感慨，「有熟悉的人回來（台灣），也有熟悉的人離開（球隊）。」

日職名門讀賣巨人隊將在3月2日對戰中信兄弟、3日對樂天桃猿隊，在台北大巨蛋舉行兩場交流賽，廖健富表示，巨人陣中無論阪本勇人、岡本和真、小林誠司都是熟悉的球員，「平常在球隊休息室都會看他們比賽。」

廖健富因亞錦賽對大巨蛋場地已經很熟悉，對觀眾應援聲浪印象深刻，「畢竟是室內球場，聲音像是往場中壓進來一樣。」廖健富今年例行賽後還有季後挑戰賽、總冠軍賽，再加上亞錦賽，到現在才能稍喘口氣，他認為體能方面沒有太大疲勞，預計跨年後展開訓練。