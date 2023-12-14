中職／被騙？樂天啦啦隊性感女神林岱縈 突然中止經紀約喊告
樂天桃猿啦啦隊成員林岱縈擁有性感身材，且外型神似李多慧，IG擁有31.2萬粉絲。她日前更推出單曲，還發行寫真集，人氣持續高漲。沒想到她昨天突然宣布，已終止與華德影藝傳媒及其劉姓負責人的經紀人合約。
林岱縈今年發行新單曲「Calculate LOVE」，還推出寫真集《答應你：林岱縈寫真》，上架不久後就賣到缺貨。她昨天卻在IG發文表示，已合法終止與華德影藝傳媒及其劉姓負責人的經紀人合約，「故雙方自是日起已經再無任何合作或關係」。
林岱縈提醒，「如有任何人認作是本人經紀人，絕對是詐騙，請各廠商和粉絲小心。本人現在無任何簽約合作的經紀公司和經紀人，若有廠商接獲有人聲稱為我的經紀人，請盡快跟本人聯繋。」
林岱縈也貼出律師聲明書，她強調，「本人將保留一切法律追訴權，嚴重警告不肖人士勿以身試法。」
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