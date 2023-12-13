UBL／已被球探鎖定！文化大學黃冠倫展現成熟心態拚明年選秀

大專棒球聯賽文化大學於今天在台東體中球場迎戰高雄大學，以6：5延長賽中險勝對手，本場比賽當家三壘手黃冠倫繳出了2安打2打點的表現，本季因紮實基本功受教練團重用，多次移防游擊扛下中心棒次，而他早已是球探們的重點觀察對象，計畫在明年參加中職選秀。

黃冠倫今年大二，高中時期就讀平鎮，當時就被許多球探鎖定，但他仍認為實力不足以打職棒，因此決定加入文化大學，並在加入球隊後，擔任先發屢次在關鍵時刻建功；他認為升上大學後，進步最多的地方就是打擊，同時他透露，自己沒參加中職選秀的原因就是源自於此：「過往我都是以防守著稱，但升上成棒後，在打擊上有特地去問學長、球隊教練，甚至自己花時間到外面聘請教練學習，以及增強在打擊區的心態，學會觀察投手的狀況，這些都是我認為在打擊上需要的技巧與技術，沒有參加選秀就是覺得自己在打擊與守備上不穩定，因此沒有報名參選。」

今年因球隊前先發游擊手楊祥禾進軍職棒，黃冠倫在本季多次移防游擊位置，對此他指出，本身不僅會守三壘，就連二游防線也是手到擒來：「平常練習時，三個守備位置本來就會輪流練習，今年除了加強打擊外，在守備上我也下足苦功，並在平時練球花了更多心思，希望能讓我在未來進到職棒後有更多機會，畢竟對我來說如何在職棒中生存，給予未來球隊所需要的戰力才是最重要的，不會只單純想著怎麼進到職棒而已。」

黃冠倫弟弟就是U18國手黃天賜，他也表示自己與胞弟平常就會聯繫，感情非常的要好：「其實我們兩兄弟都知道對方在棒球這條路走得相當辛苦，我相信它發展的會比我更好，他已經比我同時期還要更厲害，我只希望他能達到自己的目標，但我們一直都沒有在同支球隊或同場比賽較量，因此期望在未來能有機會實現這個夢想。」