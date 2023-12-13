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中職／台鋼雄鷹有望簽下郭永維 劉東洋：有高度共識

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
郭永維。報系資料照
郭永維。報系資料照

台鋼雄鷹隊今天正式宣告王柏融的加盟，明年新球季可能還有新戰力加入，傳出將網羅60人名單外的內野手郭永維，領隊劉東洋透露，雙方有高度共識。

中華職棒球季結束後，中職各隊提出60人契約保留名單，名單外球員其他球隊可自由接觸，但雄鷹作為新球隊第二年，擁有優先議約權，年底前其他球隊無法動作。

對於目前戰力外名單的補強，台鋼領隊劉東洋今日透露，目前與郭永維談約進度較快，雙方有高度共識，但尚未正式簽約。

郭永維生涯13年效力Lamigo、樂天桃猿隊，守備位置包含二壘、三壘、游擊，是穩定的內野工具人，生涯平均打擊率2成76，今年球季出賽49場，繳出打擊率2成98、36支安打、13分打點的成績。

台鋼雄鷹 樂天桃猿

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