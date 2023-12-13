中職／大王歸來！王柏融與台鋼雄鷹簽3年3600萬合約

台鋼雄鷹今天拼上交易案最後一塊拼圖，歡迎旅日球星王柏融暌違6年重返中華職棒，再次穿起9號球衣，也宣告雙方簽下3年複數年合約，總額3600萬元含激勵獎金，刷新個人在中職的最高合約紀錄。

台鋼雄鷹球團今天舉辦王柏融加盟記者會，台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋、副領隊謝汶芳外，日職火腿隊國際部長岩本賢一也出席與會，給予王柏融祝福。

王炯棻在記者會中透露，與王柏融簽下3年、總額3600萬元合約，包含激勵獎金在內，平均一年1200萬元，「以柏融的身手，要拿到激勵獎金應該是不用懷疑，給他一個目標的導引，讓球員能夠有前進的動力。」

王炯棻也表示，這樣的條件，是希望讓王柏融可以在台灣可以安心打球，對他也有相當程度保障，「球團希望好的選手可以長久打下去，王柏融也很年輕，希望三年後可以再三年。」

王柏融在記者會上重新穿上中職時期的代表「9號」球衣，在8月交易案宣布時，原本使用9號球衣的鄧佳安就決定明年改穿91號。

王柏融在2017年曾獲得Lamigo桃猿球團提供的五年總值3180萬元複數年合約，其中2017年至2019年的月薪皆為50萬元，後續兩年提升到55萬元、60萬元，只不過因旅日並未使用到。

王柏融加盟火腿隊時，簽下3年、總額400萬美元的合約，2022年以7000萬日圓另含激勵獎金的價碼續留一年，今年則是簽下育成合約，年薪減為1500萬日圓，月薪約台幣28萬元。

王柏融(中)。記者蘇健忠／攝影