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中職／曾豪駒職務未定 桃猿領隊：教練團近期有結果

中央社／ 台北12日電
樂天桃猿隊前總教練曾豪駒。報系資料照
樂天桃猿隊前總教練曾豪駒。報系資料照

中職樂天桃猿隊在今年球季結束後撤換原教頭曾豪駒，由日籍教練古久保健二接任，領隊川田喜則今天說，希望教練團規劃這週就有消息，陳禹勳等選手則還在等台鋼雄鷹的選擇結果。

樂天桃猿球團在11月底宣布曾豪駒卸任總教練職務，由日籍教練古久保健二接任，不過曾豪駒仍會留在球隊。桃猿日籍領隊川田喜則今天受訪時表示，「明年教練團、體制規劃希望這星期會有好消息，確定之後近期就會公布給大家。」

至於11月底公布的60人契約保留名單中，桃猿隊並未放滿60人，且主力球員陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文都在名單外，引起熱議，當時川田喜則僅說「暫不回應」。川田喜則今天表示，「當然這3名選手過往對球隊都很有貢獻，目前台鋼雄鷹隊有優先議約權，會等候結果，再跟球團部進一步討論。」

桃猿隊陣中原本的自由球員陳俊秀已成功轉隊至中信兄弟，並在昨天舉辦加盟記者會。對此川田喜則表示，「球團當然非常重視俊秀選手，提供很好的誠意給選手，最終他最後還是決定要去中信兄弟，我們給予最大的尊重。」

陳俊秀離隊之後，川田喜則希望找到可以彌補戰力的選手，不只是洋將，台灣選手也會評估，「不只補強方面，年輕選手育成一直以來也都是重要任務。」至於桃猿隊會選擇年薪125%的補償方案，或是年薪的75%外加25人保護名單外1名補償球員，川田喜則說：「現階段還沒做出決定。」

樂天桃猿 台鋼雄鷹 曾豪駒

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