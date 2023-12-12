快訊

民調差距拉近 沈富雄分析「有變化了」：賴清德恐被侯友宜緊追

雪隧死亡追撞…客車直衝車頭全毀 貨車司機狂揮手影像曝光

日本人解鎖「北捷隱藏服務」 台人狂讚直呼：第一次知道

UBL／文化施冠宇獲教練團青睞扛牛棚重任 力拚明年中職選秀

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
文化大學牛棚施冠宇。球員提供
文化大學牛棚施冠宇。球員提供

文化大學今日在台東迎來大專盃預賽第二階段首戰，可惜在延長賽不敵遠東科大8：13落敗，今年主力牛棚施冠宇在本日比賽登板一局送出2K，表現相當亮眼，賽事開打至今已出戰4場繳出6K無失分，已是球隊最為傾重的牛棚投手，他在今年的中職選秀有球團對其感到興趣，但在考慮過後仍選擇在大學磨練一年；對此他說明為何沒參與選秀一事，是希望本賽季先拿出更好的表現，再投入明年的選秀。

談及今年為何沒參加中職選秀一事，施冠宇坦言，因在今年春聯(甲組春季聯賽)期間出現疲勞狀況球速驟降，因此再三思量過後就無報名選秀：「本來是打算今年出來參加中職選秀，但在三、四月開始狀態下滑，開始出現失速與控球不穩等問題，因此最後選擇給自己一年的時間努力。」

在春聯出現失速跟控球問題後，他表示，自己透過休息與積極訓練，並跟教練討論調整擺脫低潮：「那段時間選擇讓自己好好休息，並努力增肌做重訓，同時也跟義哲投手教練一起透過影片去做分析修正跟討論，藉此擺脫當時的低潮。」

今年扛下牛棚主力投手後，交出比過往都還要穩定的成績，施冠宇透露是源自於開發了新球種，並且在休賽季期間努力練習提升控球，希望自明年的中職選秀能中選：「我在暑假期間檢視了自己的缺點，發現我過往都是以速球為主要武器，同時球種較為單調，控球也時好時壞，因此我努力練習改善了上述問題，並積極開發變化球，至於開發的球種是什麼則是我的秘密武器，期望我能在本季繳出好表現能在進軍職棒。」

春聯 台東 文化大學 影片

相關新聞

中職／3年3千萬 陳俊秀披29號黃衫

以往在台中洲際棒球場聽著「三振秀」、「雙殺秀」，陳俊秀新球季起變身中信兄弟隊的「全壘打秀」，昨天正式在加盟記者會上披上2...

中職／兄弟例行賽前進大巨蛋在何時？每周熱線等「遊戲規則」

台北大巨蛋話題正熱，陳俊秀在加盟中信兄弟隊的記者會上也被問到是否期待進「蛋」的一天，領隊劉志威主動提醒陳俊秀，明年3月就...

中職／陳俊秀加入兄弟群組 隊長王威晨笑言第一個回覆

透過自由球員制度轉戰中職中信兄弟的陳俊秀，加盟後就馬上加入球員「群組」，兄弟隊長王威晨今天笑說，他是第一個回覆陳俊秀的人...

中職／曾豪駒職務未定 桃猿領隊：教練團近期有結果

中職樂天桃猿隊在今年球季結束後撤換原教頭曾豪駒，由日籍教練古久保健二接任，領隊川田喜則今天說，希望教練團規劃這週就有消息...

UBL／文化施冠宇獲教練團青睞扛牛棚重任 力拚明年中職選秀

文化大學今日在台東迎來大專盃預賽第二階段首戰，可惜在延長賽不敵遠東科大8：13落敗，今年主力牛棚施冠宇在本日比賽登板一局送出2K，表現相當亮眼，賽事開打至今已出戰4場繳出6K無失分，已是球隊最為傾重的

UBL／目標追上前隊友孫易磊腳步 文化黃子豪：旅外仍是我的夢想

大專棒球聯賽今天進入到第二階段的預賽，本日文化大學對上遠東科大的比賽，兩隊一路廝殺到第12局最後不敵對手，以8比13吞敗，戰績方面來到6勝3敗，而本屆文化除了先前旅日的孫易磊外，另一大亮點就是三民高中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。