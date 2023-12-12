UBL／文化施冠宇獲教練團青睞扛牛棚重任 力拚明年中職選秀

文化大學今日在台東迎來大專盃預賽第二階段首戰，可惜在延長賽不敵遠東科大8：13落敗，今年主力牛棚施冠宇在本日比賽登板一局送出2K，表現相當亮眼，賽事開打至今已出戰4場繳出6K無失分，已是球隊最為傾重的牛棚投手，他在今年的中職選秀有球團對其感到興趣，但在考慮過後仍選擇在大學磨練一年；對此他說明為何沒參與選秀一事，是希望本賽季先拿出更好的表現，再投入明年的選秀。

談及今年為何沒參加中職選秀一事，施冠宇坦言，因在今年春聯(甲組春季聯賽)期間出現疲勞狀況球速驟降，因此再三思量過後就無報名選秀：「本來是打算今年出來參加中職選秀，但在三、四月開始狀態下滑，開始出現失速與控球不穩等問題，因此最後選擇給自己一年的時間努力。」

在春聯出現失速跟控球問題後，他表示，自己透過休息與積極訓練，並跟教練討論調整擺脫低潮：「那段時間選擇讓自己好好休息，並努力增肌做重訓，同時也跟義哲投手教練一起透過影片去做分析修正跟討論，藉此擺脫當時的低潮。」

今年扛下牛棚主力投手後，交出比過往都還要穩定的成績，施冠宇透露是源自於開發了新球種，並且在休賽季期間努力練習提升控球，希望自明年的中職選秀能中選：「我在暑假期間檢視了自己的缺點，發現我過往都是以速球為主要武器，同時球種較為單調，控球也時好時壞，因此我努力練習改善了上述問題，並積極開發變化球，至於開發的球種是什麼則是我的秘密武器，期望我能在本季繳出好表現能在進軍職棒。」