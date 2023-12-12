UBL／目標追上前隊友孫易磊腳步 文化黃子豪：旅外仍是我的夢想

大專棒球聯賽今天進入到第二階段的預賽，本日文化大學對上遠東科大的比賽，兩隊一路廝殺到第12局最後不敵對手，以8比13吞敗，戰績方面來到6勝3敗，而本屆文化除了先前旅日的孫易磊外，另一大亮點就是三民高中前王牌黃子豪，他在採訪中透露，自己仍有旅外夢但不排除明年參加中職選秀，這也讓他成為球探們的重點觀察對象。

黃子豪高中時就讀高雄三民，當時就已是球隊中王牌投手，在畢業後未急著投入選秀，而是選擇加入傳統強權文化大學繼續磨練，對此他表示，這是經過深思熟慮的決定：「因高中木棒聯賽打完後深知自己略有不足，因此決定繼續讀大學，提升自己的實力，讓身價更好所以才決定加入文化大學。」

身上大學後，他與日前簽約日本火腿鬥士的孫易磊成為隊友，對此黃子豪坦言，看到其旅外後讓他更努力精進自己：「孫易磊的旅外有刺激到我，同時我也把它當成目標追趕，想努力追上他的腳步，畢竟旅外打球仍是我的夢想，但我也不排出明年出來參加中職選秀。」

黃子豪在採訪中也談及今年目標，指出現階段想幫助球隊重返大專盃王座，想一嚐奪冠的滋味，據悉他已是眾家球探的觀察對象，對此他表明自己會朝著明年中職選秀去努力：「我會在大專盃上投出亮眼的成績，藉此提升自己的身價也希望幫助球隊奪冠，並期望在明年能投入到中職選秀。」