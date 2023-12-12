巨人軍來台／年輕守護神日職生存法則 大勢：不要怕

去年以新人之姿扛起讀賣巨人隊終結者的角色，大勢的職棒生涯豪邁開局，分享少年守護神的經驗法則，他給出的錦囊妙計是「不要怕」。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月在台北大巨蛋登場，大勢屆時也將隨隊來台獻技，期望在台灣球迷面前展現令人感動、沸騰的比賽內容。

現年24歲的大勢，為巨人在2021年選秀的第一指名，去年以菜鳥之姿扛起關門任務，已經造成話題，最終全季達成37次救援成功，成為日職史上第四位單季達到30救援以上的菜鳥，好成績也為他奪下中央聯盟新人王。

講到台灣的年輕守護神，首推富邦悍將隊曾峻岳，而他也懷抱有朝一日可以踏上日職舞台的夢想；被問到給予年輕後援投手想在日職生存的必要條件，大勢分享自己的經驗談。

「第一次站上一軍，就從終結者開始，那時自己比較年輕、也沒有太多經驗，我的經驗談就是面對什麼事情都不要怕。」大勢表示，保持初生之犢的心態，把自己的實力發揮出來，就有機會成功，自己也在邁入第2年後，開始在這個角色上累積更多經驗，「找出讓自己更好的方法。」