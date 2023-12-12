巨人軍來台／經典賽與大谷翔平當隊友 大勢記憶他在零食前的自律
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月在台北大巨蛋登場，大勢今天來台出席記者會，為比賽造勢，他在3月經典賽與大谷翔平的互動，可愛吸睛，今天也被問到此事，對大谷最佩服之處在於他的自律。
大勢是經典賽日本隊國手之一，除了為自己的棒球生涯留下一座冠軍外，還有一段可愛的趣事，他兩度想與大谷擊掌結果沒被注意到，大谷直接略過他，而大勢把握只要你不尷尬、尷尬的就是別人原則，順勢變成自己握拳振奮。影片後來在網路上瘋傳，大勢在賽事落幕後也在IG上分享此事，註記「#被大谷桑無視的事」、「#被由伸桑拿來嘲笑」 。
第一印象的大谷，和外界一樣就是投球、打擊水準都很高，實際相處過後後，他對一件事留下更深刻的印象。
「覺得他是職業意識很高的選手。」大勢分享在經典賽時的觀察，「選手都會準備糖果、餅乾放在休息室裡和大家分享，大谷常常在糖果、餅乾面前猶豫很久，要吃嗎？不吃嗎？最後都是決定不吃，自我控管方面是意識很高的選手。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言