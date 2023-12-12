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巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

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巨人軍來台／經典賽與大谷翔平當隊友 大勢記憶他在零食前的自律

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
日本讀賣巨人隊球星翁田大勢。記者余承翰／攝影
日本讀賣巨人隊球星翁田大勢。記者余承翰／攝影

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月在台北大巨蛋登場，大勢今天來台出席記者會，為比賽造勢，他在3月經典賽與大谷翔平的互動，可愛吸睛，今天也被問到此事，對大谷最佩服之處在於他的自律。

大勢是經典賽日本隊國手之一，除了為自己的棒球生涯留下一座冠軍外，還有一段可愛的趣事，他兩度想與大谷擊掌結果沒被注意到，大谷直接略過他，而大勢把握只要你不尷尬、尷尬的就是別人原則，順勢變成自己握拳振奮。影片後來在網路上瘋傳，大勢在賽事落幕後也在IG上分享此事，註記「#被大谷桑無視的事」、「#被由伸桑拿來嘲笑」 。

第一印象的大谷，和外界一樣就是投球、打擊水準都很高，實際相處過後後，他對一件事留下更深刻的印象。

「覺得他是職業意識很高的選手。」大勢分享在經典賽時的觀察，「選手都會準備糖果、餅乾放在休息室裡和大家分享，大谷常常在糖果、餅乾面前猶豫很久，要吃嗎？不吃嗎？最後都是決定不吃，自我控管方面是意識很高的選手。」

日本讀賣巨人隊球星翁田大勢。記者余承翰／攝影
日本讀賣巨人隊球星翁田大勢。記者余承翰／攝影

大勢 經典賽 讀賣巨人

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