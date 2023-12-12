巨人軍來台／經典賽與大谷翔平當隊友 大勢記憶他在零食前的自律

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月在台北大巨蛋登場，大勢今天來台出席記者會，為比賽造勢，他在3月經典賽與大谷翔平的互動，可愛吸睛，今天也被問到此事，對大谷最佩服之處在於他的自律。

大勢是經典賽日本隊國手之一，除了為自己的棒球生涯留下一座冠軍外，還有一段可愛的趣事，他兩度想與大谷擊掌結果沒被注意到，大谷直接略過他，而大勢把握只要你不尷尬、尷尬的就是別人原則，順勢變成自己握拳振奮。影片後來在網路上瘋傳，大勢在賽事落幕後也在IG上分享此事，註記「#被大谷桑無視的事」、「#被由伸桑拿來嘲笑」 。

第一印象的大谷，和外界一樣就是投球、打擊水準都很高，實際相處過後後，他對一件事留下更深刻的印象。