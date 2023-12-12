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巨人軍來台／球迷準備好了！「雙12」搶票 中午12點正式開賣

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巨人軍來台／球迷準備好了！「雙12」搶票 中午12點正式開賣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，讀賣巨人將在台北大巨蛋對決中職中信兄弟、樂天桃猿隊。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，讀賣巨人將在台北大巨蛋對決中職中信兄弟、樂天桃猿隊。圖／聯合數位文創提供

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年台灣試合」將在明年3月台北大巨蛋開打，今天（12日）中午12點於udn售票網正式開賣，中午11點45分啟動「全站排隊機制」，系統將會顯示等候時間，於12點準時依序開放進站購票。

主辦單位呼籲，球迷可事先前往udn售票網完成會員註冊，以便順利搶票，詳細操作步驟可關注官方粉絲團。而售票將採階段性方式進行，先開放2萬6000席，後續再依銷售狀況及場地實際狀況，逐步開放其他座位區。

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，將在台北大巨蛋進行兩場比賽，分別是3月2日出戰中信兄弟隊及3月3日對上樂天桃猿隊，最新消息請鎖定官網（https://reurl.cc/p5N8Qx）或官方粉絲專頁（https://reurl.cc/6QmXAd）。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年台灣試合」將在明年3月開打，售票將採階段性方式進行，先開放2萬6000席。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年台灣試合」將在明年3月開打，售票將採階段性方式進行，先開放2萬6000席。圖／聯合數位文創提供

讀賣巨人 樂天桃猿 中信兄弟

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