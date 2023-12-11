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中職／兄弟例行賽前進大巨蛋在何時？每周熱線等「遊戲規則」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟有意行賽安排在台北大巨蛋進行。 報系資料照
中信兄弟有意行賽安排在台北大巨蛋進行。 報系資料照

台北大巨蛋話題正熱，陳俊秀在加盟中信兄弟隊的記者會上也被問到是否期待進「蛋」的一天，領隊劉志威主動提醒陳俊秀，明年3月就有與日職讀賣巨人隊的交流賽，只要明年春訓把狀況保持好，很快就可以踏進大巨蛋。

大巨蛋在本屆亞洲棒球錦標賽首度使用，獲得各界正面肯定多於負面評價，中職各隊也對這顆蛋抱持高度興趣。

劉志威表示，與大巨蛋業務單位維持一周一次的固定聯繫，但還不確定「遊戲規則」，必須確認比較完整的收費方式，才能進行後續評估，「我想大家都很期待，不只是我們，大家都在了解這件事，有機會一定希望能在大巨蛋比賽。」

儘管球場目前「開箱」以來也傳出不少缺陷，但他認為場地這麼大、又那麼多人在看，勢必會有需要修正的地方，相信會逐步到位。

陳俊秀在記者會上被問到是否期待前進大巨蛋比賽，他回應：「當然是希望可以在大巨蛋比賽，自己一直以來都很期待可以進到巨蛋。」一旁的劉志威則主動補充，「明天有個記者會（讀賣巨人來台門票啟售記者會），俊秀和我們一起春訓到3月初，就會有機會在大巨蛋比賽，把自己狀況保持好就沒問題。」

讀賣巨人將於明年3月2日、3日分別交手兄弟、樂天桃猿隊，台北大巨蛋首波售票開放2.6萬席，將在明天中午12點開賣，主辦單位也在明天舉辦記者會，邀請巨人終結者大勢來台，為門票啟售造勢。

讀賣巨人 陳俊秀 樂天桃猿

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