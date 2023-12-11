中職／兄弟4年前就伸橄欖枝 看陳俊秀比「好球員」更高一階

陳俊秀的高球技、高球商，進入中信兄弟隊領隊劉志威的視線已久，今天在加盟記者會上回憶，早在2019年世界12強賽的慶功宴上，就曾表達希望未來有合作機會。

陳俊秀季後行使自由球員權利，他坦言一開始想過很多可能性，而兄弟很快就與他聯繫，讓他了解對他的定位和生涯規畫，「很順利，算是滿快就決定。」劉志威表示，與經紀人來來回回電話溝通過幾次，和陳俊秀只碰一次面就達成簽約共識，「就是大家知道的那一次。」

劉志威對陳俊秀早已垂涎，他透露2019年12強賽慶功宴時就曾與陳俊秀簡單聊過，「表達我對他的欣賞，主動提到未來是否有合作機會。剛好自由球員出來，我們也主動了解他的想法和意願。」

劉志威大讚陳俊秀是位優秀的球員，「好的球員和優秀的球員，差別在於思考和應變能力，這是台灣棒球需要的一點，希望他的加入可以提升我們球隊在這方面的進步，尤其是年輕球員。」

陳俊秀對於比賽狀況的解讀、反應能力，一直被視為未來教練人選，劉志威表示，這次3年合約並沒有教練合約的部分，但確實有討論到以後轉教練的可能性，「俊秀就是一個腦袋很清楚、對棒球理解很高的球員，如果以後想往教練走，我們一定全力支持，這部分不一定要寫在合約內，等他來了後，有很長時間可以討論。」