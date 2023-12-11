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中職／前獅隊李丞齡延續棒球生涯 轉戰美國獨立聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
李丞齡。 本報資料照
李丞齡。 本報資料照

前統一獅外野手李丞齡季末因個人生涯規劃離隊，今天確定將前往美國獨立聯盟，延續棒球生涯。

統一獅總教練林岳平今年8月曾批評李丞齡「自我管理屢屢出狀況」，因此決定註銷。季末李丞齡決定任意引退，離開統一獅，並發文提到，「有時候，生活會提供新的機會和挑戰，而我相信這是我個人成長和發展的時刻。」

今天美國獨立聯盟邊疆聯盟球隊「Florence Y'alls」在社群網站宣布網羅李承齡，他本人也在個人IG轉發相關貼文，間接證實此消息。

李丞齡為獅隊2018年第4輪指名選進的選手，近3季在一軍合計出賽87場，打擊率2成27、全壘打4支、打點30分，今年在二軍出賽26場，打擊率不到1成（0.095）、未有全壘打和打點。因為他選擇任意引退，根據中職規定，重返聯盟只能和統一獅簽約。

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