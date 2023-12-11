中職／啦啦隊奶昔寫真桌曆超美胸形曝光 網：OMG我融化了！

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔（洪采鈺）因甜美童顏和姣好身材，獲得大批粉絲關注，成為球場焦點之一。近日奶昔更宣布將發行首本個人寫真桌曆，還在IG釋出6張養眼封面照，讓粉絲大飽眼福！

奶昔現年25歲，畢業後先成為Fubon Angels練習生，去年3月成為正式成員，很快就獲得關注，今年更成為經典賽最強啦啦隊成員，後來也加入YouTube節目《Fighting吧！向前衝》，擔任固定班底。

奶昔目前IG粉絲已突破10萬，他日前公布個人首本寫真桌曆《絕不可昔》預購消息，還分享6張照片，穿上白色內衣時展現性感一面；粉色洋裝則展現仙氣。貼文一出，網友紛紛表示，「小孩子才做選擇全都要」、「都太好看，感覺可以出六個版本」、「我還不買爆！」、「奶昔的笑容最棒」、「性感、氣質路線都能駕馭，太頂了！」

奶昔在最新貼文公布寫真集在12月13日早上10點正式開放預購，購買大套組和小套組有豐富的奶昔周邊商品，想單買寫真集也可以到FamiPort機台預購。