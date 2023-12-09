中職／沒考慮陳俊秀洲際buff 兄弟領隊注意到他的球商

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳俊秀新球季將改披兄弟戰袍。本報資料照片
陳俊秀新球季將改披兄弟戰袍。本報資料照片

中信兄弟隊進補一壘砲陳俊秀，將在11日舉辦加盟記者會，他過去在洲際棒球場留下不少致命一擊，是否為兄弟決定出手網羅關鍵？領隊劉志威表示，並沒有特別去查他在洲際的數據，但陳俊秀的「球商」，相信他在加入兄弟後會有很好的化學變化。

陳俊秀季後行使自由球員權利，以35歲一壘手身分上架，獲得不只一隊洽談，證明仍有行情，他與兄弟很快就達成共識，新球季確定改披黃衫，補足兄弟右打的戰力空缺，一壘、指定打擊也都有他的發揮空間。

決定網羅陳俊秀考量哪一點？劉志威表示，陳俊秀本身就是一位非常頂尖且全方位的球員，「很開心可以與俊秀達成共識爭取加盟，也期待在俊秀加入後，團隊各方面競爭力都可以再提升。」

陳俊秀生涯累積134轟，洲際棒球場的21轟，是他除了主場桃園球場（67轟）以外的最多轟球場，也在這座球場留下不少關鍵一擊。

劉志威對此表示，「我們沒有特別去查詢俊秀在哪一個球場打得特別出色，但知道他擁有很好的思考及應變能力，期待加入後能有更好的化學變化。」

陳俊秀 棒球 中信兄弟

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