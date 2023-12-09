巨人軍來台／12日首波售票開賣2.6萬席 後續視狀況加開
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年台灣試合」將在明年3月台北大巨蛋開打，主辦單位今天公布，售票將採階段性方式進行，先開放2萬6000席，後續再依銷售狀況及場地實際狀況，逐步開放其他座位區。
賽事首波開放單場2萬6000席，包含內、外野第一層以及內野第二層觀眾席，12月12日中午12點於udn售票網正式開賣，當天中午11點45分啟動「全站排隊機制」，系統將會顯示等候時間，於12點準時依序開放進站購票。
主辦單位呼籲，球迷可事先前往udn售票網完成會員註冊，以便順利搶票，詳細操作步驟可關注官方粉絲團。
由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，將在台北大巨蛋進行兩場比賽，分別是3月2日出戰中信兄弟隊及3月3日對上樂天桃猿隊，門票於12月12日中午12:00於udn售票網正式開賣，最新消息請鎖定官網（https://reurl.cc/p5N8Qx）或官方粉絲專頁（https://reurl.cc/6QmXAd）。
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