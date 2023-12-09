巨人軍來台／12日首波售票開賣2.6萬席 後續視狀況加開

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年台灣試合」將在明年3月台北大巨蛋開打，主辦單位今天公布，售票將採階段性方式進行，先開放2萬6000席，後續再依銷售狀況及場地實際狀況，逐步開放其他座位區。

賽事首波開放單場2萬6000席，包含內、外野第一層以及內野第二層觀眾席，12月12日中午12點於udn售票網正式開賣，當天中午11點45分啟動「全站排隊機制」，系統將會顯示等候時間，於12點準時依序開放進站購票。

主辦單位呼籲，球迷可事先前往udn售票網完成會員註冊，以便順利搶票，詳細操作步驟可關注官方粉絲團。