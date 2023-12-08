日職／巨人大勢遭砍薪100萬日圓 日媒：沒打WBC年薪能破億

讀賣巨人隊球星大勢（翁田大勢）今年代表日本，征戰世界棒球經典賽（WBC）。不過回到日職後表現不佳，今天傳出被扣薪100萬日圓（約新台幣22萬）。有報導指出，如果大勢沒參加WBC的話，年薪可能達1億日圓。

巨人軍在2021年選秀以第一指名網羅大勢，他2022年新秀賽季就成為終結者，出賽57場累積37次救援成功，防禦率2.05。他成功奪下中央聯盟新人王，今年更入選國家隊。

不過他回日職後，因傷只出賽27場，拿下14次救援成功，防禦率4.50，季末遭扣薪100萬日圓，年薪約為5600萬日圓。日媒《日刊現代》指出，「大勢因WBC活躍受稱讚，才避免大幅扣薪，有參加WBC的湯淺京己、宇田川優希等投手，今年都出現傷勢。」

該報導提到，「一年剛開始就有激戰，負擔會比過往沉重，大勢如果沒參加WBC，可能投滿整季。如果他和去年一樣表現活躍，拿下37次救援成功，有機會拿1億日圓。」

「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將在明年3月2、3日於台北大巨蛋登場，門票預定12月12日在udn售票網開賣，大勢已率先來台，將與中信兄弟隊球星王威晨、樂天桃猿隊球星林立共同宣布賽事啟售。