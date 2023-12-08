日職／田中將大恐創首見難堪紀錄 連2年被砍薪破2億日圓

樂天金鷲隊田中將大今年投出生涯最差表現，先發24場7勝11敗，防禦率4.91，每局被上壘率1.39。據日媒報導，田中將大可能連2年都被減薪破2億日圓，創日職首見紀錄。

田中將大2021年以2年合約重返日職，加盟樂天，年薪高達9億日圓（約新台幣1.96億）。不過他的成績不符身價，今年季前才被樂天大砍薪，年薪剩4.75億日圓，創史上第二多紀錄。

日媒《體育報知》指出，田中將大扣薪幅度接近最大扣薪限制40%，有可能連2年都被減薪超過2億日圓。樂天目前尚未與田中達成協議，樂天國際部部長佐佐木亮人表示，田中可能明年才會達成續約。

田中將大10月下旬動右手肘關節鏡手術，預計休養4個月，距離美日通算200勝只差3場。田中將大日前就安樂智大霸凌隊友一事，發文向外界致歉，並表示明年將全力以赴，幫助樂天金鷲爭冠。