亞錦賽／大巨蛋滿場迎接中日戰 曾仁和抗嘉陽宗一郎
亞洲棒球錦標賽超級循環複賽今天開打，中華隊回師台北大巨蛋與日本隊交手，派出曾仁和先發，日本隊則由王牌嘉陽宗一郎出戰，開放的1.7萬張門票已經完售。
曾仁和高中時期跳級參加2013年世界棒球經典賽，但之後錯過幾次國際賽，包含今年年初的經典賽，亞錦賽暌違10年再披戰袍，變成陣中相對資深球員，預賽曾對巴基斯坦投1局，今晚對日本以先發身分登上投手丘。
曾仁和今年球季在中職繳出6勝6敗、防禦率4.55的成績，受到日本隊監督川口朋保關注，點出他具有有一顆獨特的變化球，「應該是滑球、指叉之類的縱向變化球。」
由社會人隊球員組成的日本隊，對中華隊派出王牌嘉陽宗一郎，他今年在日本都市對抗野球大會榮獲象徵社會人投手最高榮譽的橋戸賞，生涯23場出賽、9場先發，防禦率2.62，特別對左打被打擊率僅1成96，而中華隊也以左打居多。
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