亞錦賽／謝謝日本注意到 拿莫解釋室內擦遮陽膏

備戰亞洲棒球錦標賽複賽，中華隊今天休兵日來到台北大巨蛋練習，隊長拿莫．伊漾被對手點名警戒，他也認為進入複賽不容大意，「皮要繃緊一點。」

拿莫．伊漾本屆賽事火燙手感，被日本隊投手注意到，2場出賽4打數3安打，其中二壘、三壘打各一支，拿莫笑說：「謝謝他們注意到，我打第9棒，追求上壘，可能對手掉以輕心。」但也強調日本投手水準跟預賽不同，要更加留意。

另一個被關注的點是拿莫眼睛下方的「招牌」兩道遮陽膏，拿莫解釋，自己眼睛容易畏光，即使巨蛋是室內球場也要擦，「有燈光就需要。」學塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擦兩道打比較好，讓他沿用下去。

拿莫・伊漾開心被選為隊長，尤其隊友也都很配合，「有被認可的感覺，賽前都會稍微精神喊話，有時要提醒大家有沒有帶球衣，有點像保姆。」