新北U-18國際棒球邀請賽 17日起與韓、澳較勁

睽違3年「2023新北國際城市U-18棒球邀請賽」將於12月17日至23日在新北市新莊、三重棒球場展開為期一週賽事，隊伍包括韓國2隊、澳洲國外球隊，以及國內13支高中勁旅。今在新北市府舉行賽前記者會，新北市體育總會棒球委員會等攜手宣告比賽熱血開打，以「FLY HIGHER」為題期待選手在賽事中有出色表現，未來飛得更高、更遠。

U-18棒球邀請賽睽違3年再度邀請世界級棒球菁英選手集聚一堂，將是台灣棒球運動的盛事，新北市不僅派出藍、白2隊力拚冠軍，還特別邀請韓國和澳洲精英球隊蒞臺參賽，讓觀眾近距離感受世界各地棒球風采。

教育局表示，新北國際城市U-18棒球邀請賽今年邁入第6屆，參賽隊伍包括首爾（韓國）、京畿道（韓國）、昆士蘭市（澳洲）3支國外城市球隊，以及國內13支高中勁旅，其中地主新北市派出藍、白兩隊，藍隊以穀保家商為主，白隊則以日前奪得黑豹旗亞軍鶯歌工商為主體，結合秀峰高中及崇義高中2校棒球好手組成聯隊，其他國內隊伍包含北市、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東。

穀保家商總教練鄭志強表示，穀保家商今年以6連霸為目標，勉勵球員全力以赴誓奪金盃，賽事宣傳大使林昱珉畢業於穀保家商，2022年簽約加盟美國大聯盟亞歷桑納響尾蛇隊，自2018年開始就參加新北U18賽事，是新北市藍隊在前三屆連霸的功臣之一。今年杭州亞運更是抗韓大將。林昱珉以賽事口號「FLY HIGHER」勉勵選手，希望學弟們球能夠打得更高、更遠，期許未來表現能夠更上一層樓，挑戰日本職棒及美國大聯盟更高水準的棒球殿堂。