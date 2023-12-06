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亞錦賽／中華隊消化試合維持勝利打線 留住比賽亢奮感
亞洲棒球錦標賽預賽最後一天，中華隊出戰香港隊，對形勢已無任何影響，先發打線仍維持前兩戰的組成，僅捕手再換成宋嘉翔，來自業餘成棒合作金庫隊的20歲投手賴延峰擔綱先發。
亞錦賽4強已經就定位，A組由中華隊、南韓隊出線，B組則是日本、菲律賓隊，中華隊晚間出戰香港隊勝敗不帶進複賽，成為消化試合。
總教練郭李建夫昨天賽後已經提到，打線大致上不會調動，不管是先發野手或投手，都希望讓他們保持在比賽亢奮的狀態。今天先發打線排出，確實如他所言，仍維持原班人馬，只有捕手換回第一戰先發的宋嘉翔。
中華隊先發打線
第一棒 邱智呈 中外野手
第二棒 陳孝允 右外野手
第三棒 林承飛 游擊手
第四棒 劉基鴻 三壘手
第五棒 廖健富 指定打擊
第六棒 陳文杰 左外野手
第七棒 林靖凱 二壘手
第八棒 宋嘉翔 捕手
第九棒 拿莫．伊漾 一壘手
先發投手 賴延峰
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