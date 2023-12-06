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亞錦賽／中華隊消化試合維持勝利打線 留住比賽亢奮感

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊預賽三場維持勝利打線，劉基鴻續扛4棒。圖／中華棒協提供
中華隊預賽三場維持勝利打線，劉基鴻續扛4棒。圖／中華棒協提供

亞洲棒球錦標賽預賽最後一天，中華隊出戰香港隊，對形勢已無任何影響，先發打線仍維持前兩戰的組成，僅捕手再換成宋嘉翔，來自業餘成棒合作金庫隊的20歲投手賴延峰擔綱先發。

亞錦賽4強已經就定位，A組由中華隊、南韓隊出線，B組則是日本、菲律賓隊，中華隊晚間出戰香港隊勝敗不帶進複賽，成為消化試合。

總教練郭李建夫昨天賽後已經提到，打線大致上不會調動，不管是先發野手或投手，都希望讓他們保持在比賽亢奮的狀態。今天先發打線排出，確實如他所言，仍維持原班人馬，只有捕手換回第一戰先發的宋嘉翔。

中華隊先發打線

第一棒 邱智呈 中外野手

第二棒 陳孝允 右外野手

第三棒 林承飛 游擊手

第四棒 劉基鴻 三壘手

第五棒 廖健富 指定打擊

第六棒 陳文杰 左外野手

第七棒 林靖凱 二壘手

第八棒 宋嘉翔 捕手

第九棒 拿莫．伊漾 一壘手

先發投手 賴延峰

中華隊 宋嘉翔 劉基鴻

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