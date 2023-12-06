日職／家暴真的「大丈夫」？繼歐蘇納羅德再簽大聯盟禁賽投手
羅德隊今天宣布簽下新洋投柯戴羅（Jimmy Cordero），有4個賽季大聯盟經驗的他正值當打之年，不過他本季曾因違反大聯盟家暴、性侵、虐童條款，自7月初遭禁賽到球季結束，這也是羅德繼2022年網羅歐蘇納（Roberto Osuna）後，再次簽下有家暴爭議的洋投。
柯戴羅以能飆到3位數的伸卡火球聞名，今年他睽違3年重回大聯盟，替洋基隊登板31場比賽防禦率為3.86，每9局能投出9.4次三振，是洋基賽季前半段的主力牛棚之一，然而在季中卻傳出違反大聯盟家暴政策遭禁賽，後續未再登板，當時聯盟宣布，柯戴羅除了禁止投球，還得強制參加保密性綜合評估及治療計畫。
如今柯戴羅新賽季將跨海到日本延續職棒路，受訪中他說：「很感激有機會成為羅德的一員，也很高興自己有能力替球隊勝利做出貢獻，我向球迷承諾，會把握每個機會提供最好的看球體驗。」
羅德監督吉井理人也期待柯戴羅在球隊擔任重要的中繼角色，「有鑑於他在大聯盟的投球數據，我對他擔任中繼投手的表現寄予厚望，速球、滑球、變速球都是一級品。」
事實上這不是羅德首次簽下有家暴爭議的投手，去年季中他們也網羅了因家暴被禁賽的前美聯救援王歐蘇納（Roberto Osuna），歐蘇納季中加入出賽29場防禦率僅0.91，季末被挖角至軟銀隊，今年季末獲破紀錄4年40億日圓續約。
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