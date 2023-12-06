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威力盃／周震泉投打俱佳 北市奪首冠

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮報導
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽新冠軍誕生，台北市奪下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽新冠軍誕生，台北市奪下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影

跨越第一個10年，花蓮台彩威力盃全國少棒賽在第11屆有了新氣象，台北市隊昨天以17：5在4局提前擊敗高雄市隊，奪得隊史首座冠軍，周震泉4安猛打又完投的表現沒白費。

威力盃起源於2012年威力彩得主之一，出身花蓮的他為了一圓小時棒球夢，捐出1.2億元舉辦賽事，希望舉辦20屆，今年奪冠的北市抱回最高額100萬元獎金，亞軍高雄獲得50萬元、季軍台南市隊20萬元、殿軍花蓮藍隊10萬元。

北市在2016、2021年兩度挑戰冠軍失利，第一次總教練章子健還在場邊落淚，今年情緒剩下喜悅，章子健說：「終於挑戰成功，台北市可以將名字掛在這個盃賽上。」

北市奪冠純度很高，預賽先擊敗強敵南投縣隊，八強更以一分差險勝衛冕軍桃園市隊，冠軍戰以17：1進入4局下，雖然2出局後被連連得分，但周震泉仍守住勝利。

周震泉完投4局被敲6支安打，丟掉5分（2分責失）拿下勝投，打擊上更是敲4安打、5分打點，隊友笑問他：「你有幾次覺得要贏了？」周震泉說：「3次以為要贏了，但心情沒受影響。」

台南市隊也有強投豪打，「小紅龜」陳竑愷在季軍戰單場3安，還帶著父親、職棒教練陳江和傳授的指叉球，先發3.1局拿下勝投，幫助球隊以14：3在5局「扣倒」花蓮藍隊，追平隊史最佳成績。

北市 花蓮 台南 威力盃 陳江和

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