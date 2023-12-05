亞錦賽／U23世界盃明年9月中國紹興登場 本屆產生3張參賽門票

世界棒壘球總會今天公布2024年U23世界盃棒球賽舉辦日期，確定將在9月6日到15日進行，地點則是4月就已經宣布的中國浙江省紹興棒壘球體育文化中心，這是中國首度在WBSC賽事擔任主辦國，目前正在台灣進行的亞洲棒球錦標賽將產生3張參賽門票。

U23世界盃過去舉辦4屆，台灣為上一屆主辦國，中華隊在主場作戰拿下季軍，冠軍則由日本奪得，下一屆賽事將於明年在中國登場。

12支參賽球隊已經確定8隊，包括美洲4隊委內瑞拉、波多黎各、哥倫比亞、尼加拉瓜、歐洲2隊荷蘭、英國、大洋洲1隊澳洲，以及中國以地主身分拿到的外卡資格。本屆亞錦賽前3名收下另外3張門票，另外非洲區的資格賽預計在明年2月進行，將產生1席。

紹興棒壘球體育文化中心為中國目前最好的棒球場，也是今年杭州亞運棒球項目舉辦場地，主場地有5000個座位，可增加5000個臨時座位，副場地則有1500個座位、可增加1000個臨時座位。