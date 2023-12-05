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日職／「球隊承諾明年會打更多分...」中日「問天」王牌獲加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
中日王牌柳裕也獲4000萬日圓加薪。 取自X
中日王牌柳裕也獲4000萬日圓加薪。 取自X

中日隊王牌柳裕也二度和球隊交涉後，今天確定簽約，新賽季年薪來到1億4800萬日幣，相比去年漲了4000萬，受訪時談到和球隊的談約過程，他打趣表示，球隊告訴自己明年會打更多分。

柳裕也本季投了158.1局防禦率僅2.44，在央聯排名第6，卻吞下4勝11敗慘澹戰績，敗投數是生涯最多，更有過投滿9局無安打無失分，卻因隊友沒打下分數而與無安打比賽成就擦身而過。

攤開數據一看，柳裕也今年24場先發有20場打線打回2分或更少，更有11場一分未得，援護率僅1.99，堪稱是全聯盟最「問天」投手，也因為勝敗數據不理想，季末與球隊首次談約卡關，被放入保留名單，直到今天才取得滿意結果。

當被記者問到談約時球隊說了什麼，柳裕也笑著回覆：「加藤博之代表告訴我：『明年中田翔要來了，所以我們會打更多分。』我很高興，因為我們同一天生日。」

而柳裕也提到，談約推遲原因之一是沒有初步談判，「球團代表在秋季訓練營期間曾約好要在某個地方談約，但最後並沒有發生，而球團也已在談約時為此致上歉意，表示當時實在太忙了。」

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