威力盃／「屏山巨砲」劉彥興抱回2大獎 還是大胃王
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，高雄市雖然亞軍作收、追平隊史紀錄，但陣中劉彥興抱回打點、全壘打王獎成最大贏家，劉彥興感謝聯隊帶來的收穫。
高雄市隊今年以壽山國小為主體，加上中正、復興、屏山、鼓岩、忠孝組成聯隊，其中屏山國小的劉彥興在八強戰敲出本屆威力盃唯一一轟，拿下全壘打王獎，另外12分打點也是所有球員最多。
高雄市隊總教練鄭乃介透露，劉彥興本來就是很有力量的打者，「球被打到都會飛很遠，是強力型。」還加碼透露，「吃的也很多，是個大胃王。」
這是劉彥興六年級來敲出的第5轟，他表示，這次威力盃打擊狀況不錯，要感謝教練的幫助，讓自己的打擊有些不同，雖然也會投球，「但我對打擊較有信心。」
劉彥興因為哥哥而從小學3年級開始打棒球，最喜歡的球員是中職全壘打王林智勝，「因為他打擊很強。」今年關懷盃更幸運見到本人。
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