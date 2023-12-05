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威力盃／「屏山巨砲」劉彥興抱回2大獎 還是大胃王

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（中）頒獎，投手獎詹詠傑（左）、打點獎劉彥興（右）。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（中）頒獎，投手獎詹詠傑（左）、打點獎劉彥興（右）。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，高雄市雖然亞軍作收、追平隊史紀錄，但陣中劉彥興抱回打點、全壘打王獎成最大贏家，劉彥興感謝聯隊帶來的收穫。

高雄市隊今年以壽山國小為主體，加上中正、復興、屏山、鼓岩、忠孝組成聯隊，其中屏山國小的劉彥興在八強戰敲出本屆威力盃唯一一轟，拿下全壘打王獎，另外12分打點也是所有球員最多。

高雄市隊總教練鄭乃介透露，劉彥興本來就是很有力量的打者，「球被打到都會飛很遠，是強力型。」還加碼透露，「吃的也很多，是個大胃王。」

這是劉彥興六年級來敲出的第5轟，他表示，這次威力盃打擊狀況不錯，要感謝教練的幫助，讓自己的打擊有些不同，雖然也會投球，「但我對打擊較有信心。」

劉彥興因為哥哥而從小學3年級開始打棒球，最喜歡的球員是中職全壘打王林智勝，「因為他打擊很強。」今年關懷盃更幸運見到本人。

威力盃 林智勝

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