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威力盃／3次以為贏了…周震泉4安猛打+完投 還好沒落空

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽由台北市隊奪冠。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽由台北市隊奪冠。記者蘇志畬／攝影

三度錯過「冠軍點」，台北市隊最終仍以17：5在4局提前擊敗高雄市隊，拿下花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍，先發投手周震泉談及4局下的3支外野飛球落地安打老神在在，「心情沒有影響。」

台北市隊在今天的冠軍戰以17：1領先進入4局下，分差超過10分達到提前結束門檻，周震泉靠雙殺很快抓下2出局，然而接下來卻被敲3支安打，另有1次四壞、1次守備失誤，多丟了4分才由一壘手簡舶丞用身體擋下強勁滾地球，抓下最後出局數。

周震泉今天完投4局，被敲出6支安打，另有4次三振，丟掉5分（2分責失）拿下勝投，隊友笑問他：「你有幾次覺得要贏了？」周震泉說：「3次以為要贏了。」亂流中教練曾喊出暫停，周震泉說：「教練說要我緩一下，不要讓對手打那麼順。」

因為側投的特殊姿勢，周震泉被北市教練團藏到冠軍戰才亮相，他表示，自己從開始投球就是這個姿勢，沒有特別參考哪位球員，「重光盃有投過冠軍賽，所以不會緊張，賽前教練告訴我投進好球帶就好。」

跟投球相比，周震泉認為威力盃自己打擊掌握度更高一些，他在冠軍戰4打數4安打，敲回5分打點，最欣賞球員是中信兄弟隊詹子賢，「因為他打擊動作很奇怪，會搖屁股。」

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽由台北市隊奪冠，先發投手周震泉完投4局。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽由台北市隊奪冠，先發投手周震泉完投4局。記者蘇志畬／攝影

威力盃 中信兄弟

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