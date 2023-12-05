威力盃／3次以為贏了…周震泉4安猛打+完投 還好沒落空
三度錯過「冠軍點」，台北市隊最終仍以17：5在4局提前擊敗高雄市隊，拿下花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍，先發投手周震泉談及4局下的3支外野飛球落地安打老神在在，「心情沒有影響。」
台北市隊在今天的冠軍戰以17：1領先進入4局下，分差超過10分達到提前結束門檻，周震泉靠雙殺很快抓下2出局，然而接下來卻被敲3支安打，另有1次四壞、1次守備失誤，多丟了4分才由一壘手簡舶丞用身體擋下強勁滾地球，抓下最後出局數。
周震泉今天完投4局，被敲出6支安打，另有4次三振，丟掉5分（2分責失）拿下勝投，隊友笑問他：「你有幾次覺得要贏了？」周震泉說：「3次以為要贏了。」亂流中教練曾喊出暫停，周震泉說：「教練說要我緩一下，不要讓對手打那麼順。」
因為側投的特殊姿勢，周震泉被北市教練團藏到冠軍戰才亮相，他表示，自己從開始投球就是這個姿勢，沒有特別參考哪位球員，「重光盃有投過冠軍賽，所以不會緊張，賽前教練告訴我投進好球帶就好。」
跟投球相比，周震泉認為威力盃自己打擊掌握度更高一些，他在冠軍戰4打數4安打，敲回5分打點，最欣賞球員是中信兄弟隊詹子賢，「因為他打擊動作很奇怪，會搖屁股。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言