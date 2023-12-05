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威力盃／得獎名單出爐！小將揮汗 威力叔叔圓夢

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，由台北市隊拿下隊史首冠，中國信託慈善基金會董事黃志宜（後排中）到場。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，由台北市隊拿下隊史首冠，中國信託慈善基金會董事黃志宜（後排中）到場。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，台北市隊奪下隊史首冠，高雄市亞軍追平隊史紀錄，劉彥興抱回打點、全壘打王獎是最大贏家，北市則由詹詠傑9局無失分、2勝的演出拿下投手獎。

威力盃今天決賽由台北市隊以17：5擊敗高雄市隊，寫下隊史新紀錄，季軍戰則是台南市隊14：3擊敗花蓮藍隊，中國信託慈善基金會董事黃志宜表示：「恭喜這四支菁英球隊，不管成績如何，相信這四天比賽，一定會帶給小朋友難忘回憶。」

黃志宜也向小朋友們解釋賽事起源，有一名威力叔叔小時候喜歡打棒球，但家境不允許，2012年中了威力彩後，捐出1.2億元舉辦賽事，「藉由你們參加這個比賽，圓了他的夢想，他也非常開心。」

這筆獎金委由中國信託慈善基金會籌備賽事，黃志宜也感謝花蓮縣政府、花蓮縣體育會、花蓮縣棒委會的協助，才能夠讓威力盃順利完成。

2023第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽得獎名單如下：

打擊獎：第一名 黃凱恩（高雄市，0.687）、第二名林廷叡 （台南市，0.636）、第三名曾亦誠 （台北市，0.625）

打點獎：劉彥興（高雄市，12分打點）

全壘打獎：劉彥興（高雄市，1支）

投手獎：詹詠傑（台北市，2勝、9局、防禦率0）

教練獎：台北市（章子健）

冠軍：台北市

亞軍：高雄市

季軍：台南市

殿軍：花蓮藍

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（左）頒發教練獎給台北市隊總教練章子健。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（左）頒發教練獎給台北市隊總教練章子健。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，由台北市隊拿下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，由台北市隊拿下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（左二）頒發打擊獎，黃凱恩（右一）、林廷叡 （右二）、第三名曾亦誠（左一）受獎 。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（左二）頒發打擊獎，黃凱恩（右一）、林廷叡 （右二）、第三名曾亦誠（左一）受獎 。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（中）頒獎，投手獎詹詠傑（左）、打點獎劉彥興（右）。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天結束，中國信託慈善基金會董事黃志宜（中）頒獎，投手獎詹詠傑（左）、打點獎劉彥興（右）。記者蘇志畬／攝影

威力盃

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