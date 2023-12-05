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2023十大運動人物和事件 榜首都和大谷翔平有關！

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

Yahoo奇摩今（5）日公布2023年度「十大運動事件」及「十大運動人物」排行榜，大谷翔平領日本稱霸經典賽，不僅登上十大運動事件榜首，同時也是最受民眾關注的運動人物，登年度雙料榜首。

yahoo公布2023年度十大運動事件。 圖／yahoo提供
yahoo公布2023年度十大運動事件。 圖／yahoo提供

首先，在年度十大運動事件中，以奪冠、破紀錄的相關新聞最受關注，其中以「日本隊奪隊史第三座經典賽冠軍」登上榜首，由大谷翔平、達比修有等大聯盟名將領軍、7戰全勝紀錄成賽事焦點，而投打兩端皆有不俗表現的大谷翔平，更獲選為賽會MVP。

除了體育賽事外，還有震撼台灣體壇的重大事件，就是歷經32年、6位台北市長，終於在今年取得使用執照的台北大巨蛋，在11月正式亮相，排名亞軍；位列第3的是「台灣籃壇爆發假球案」，影響多達10名球員，上季年度MVP柯旻豪訊後被當庭逮捕，引起球迷討論；過去兩年領軍中信兄弟完成二連霸的總教練林威助，在今年5月突然遭到撤換，引發外界對「中信兄弟換助」背後原因的揣測，排名第4；而台灣在今年的杭州亞運中奪下19金20銀28銅的好成績，「達成亞運百金里程碑」、單屆19面金牌並追平隊史最佳紀錄，排名第5。

yahoo公布2023年度十大運動人物。 圖／yahoo提供
yahoo公布2023年度十大運動人物。 圖／yahoo提供

在十大運動人物方面，榜首由展現二刀流實力的「大谷翔平」榮登，除了是MLB史上首位兩度全票MVP的球員，還以44轟榮登美聯全壘打王；味全龍「林智勝」在對決樂天桃猿時，打出中職生涯第300轟，為聯盟史上第一人，登上第2名；世界排名第35名的「許皓鋐」陸續擊敗世界排名前3的棋手們，贏得台灣亞運史上第一面圍棋金牌，名列第3；前NBA球星「林書豪」，宣布返台加盟PLG高雄鋼鐵人隊，震撼台灣籃壇，排名第4；在經典賽表現優異的旅美棒球好手「張育成」則排名第5，上壘或開轟後的「敬禮」手勢也成為國際媒體關注的焦點。

【2023年十大運動事件】

1.日本贏得世界棒球經典賽冠軍

2.歷經32年台北大巨蛋終於開箱

3.台灣籃壇爆發假球案，SBL年度MVP柯旻豪被當庭羈押

4.中信兄弟換助事件引發熱議

5.台灣達成亞運百金里程碑，本屆19金平歷史最佳紀錄

6.遊騎兵隊外卡奇蹟，贏得隊史首座世界大賽冠軍

7.台鋼季中選進狀元林子偉並隨即啟動重磅交易

8.味全龍睽違24年稱霸台灣大賽

9.阪神虎睽違38年再奪日職總冠軍

10.金塊隊贏得隊史首座NBA總冠軍

【2023年十大運動人物】

1.大谷翔平

2.林智勝

3.許皓鋐

4.林書豪

5.張育成

6.LeBron James

7.楊勇緯

8.Novak Djokovic

9.林昀儒

10.謝淑薇

大谷翔平 經典賽 亞運

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