亞錦賽／中華隊12/5-6台中洲際登場 盧秀燕邀球迷進場力挺

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽12月4日起一連3天在台中洲際棒球場登場，市長盧秀燕代言宣傳今天發布影片，其中並回顧2019亞錦賽中華隊在洲際棒球場的精采表現，拿下睽違18年冠軍，盼今年冠軍金盃留在台灣。

運動局說明，此屆亞錦賽分2個預賽組別，中華隊屬A組，與韓國、香港、巴勒斯坦同組，各組將取前二名進行超級循環賽，A組預賽在台中洲際棒球場舉行，中華隊自12月5日至6日依序出戰巴勒斯坦及香港。回顧2019中華隊精采的表現，歡迎球迷上台中酷運動粉絲專頁查詢 https://reurl.cc/6Q1aQV 。

運動局長李昱叡說，這屆亞錦賽3日開幕戰，中華隊以4:0贏韓國，奪下首勝，氣勢如虹，今由中華隊迎戰巴勒斯坦。近年台中積極推動棒球運動，李昱叡代表市長盧秀燕前往賽場為中華隊加油，預祝中華隊再摘冠連霸，將冠軍金盃留在台灣。

運動局表示，台中市獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美譽，近年持續辦理各大賽事，包括吸引全球矚目的2023世界棒球經典賽，賽事期間逾10萬人湧入，帶動棒球熱潮，2019亞錦賽、世界12強棒球錦標賽、U18及U23世界盃棒球錦標賽等多項指標性賽事，顯示台中辦理國際賽能力受肯定，藉此讓世界看見我國棒球實力，帶動台中運動經濟發展。