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威力盃／花蓮殿軍作收 高聖韓打回第一分最愛仍是林靖凱

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊投手高聖韓。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊投手高聖韓。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，地主花蓮藍隊暌違四年再進四強，不過今天季軍戰以3：14不敵台南市隊，殿軍作收，高聖韓敲回全隊第1分，心中「麻吉」仍是統一獅林靖凱

高聖韓今年才五年級就進入花蓮主力隊伍，實力受到肯定，個子小小但揮棒姿勢很流暢，季軍戰3局下在1出局、一壘有人時，敲出二壘安打，打回全隊第1分，也是唯一打點，後面兩分有對手失誤幫忙。

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊殿軍作收。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊殿軍作收。記者蘇志畬／攝影

只不過首局丟掉9分太過巨大，花蓮藍隊無力翻轉戰局，高聖韓作為開路先鋒，2打數1安打，打點、得分各1，還在最後登板投球，後援0.2局被敲4支安打，丟掉3分。

高聖韓在母隊太巴塱國小就是打第1棒，今天雖然面對落後，但教練提醒他們「慢慢追分，不要太緊張」，高聖韓有聽到，「今天打擊表現好一點，平常也比較少投球。」

高聖韓最有信心的還是守備，今天先發三壘手，但平時二壘、游擊、外野都會守，最欣賞球星是內野手林靖凱，去年關懷盃高聖韓看到「本尊」嚇傻，如今仍是心中最愛，「喜歡他守備好，技術也很好。」

林靖凱 統一獅

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