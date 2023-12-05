威力盃／台南奪季軍平隊史最佳 盼多開專任教練缺

威力盃少棒賽台南市隊今天季軍戰首局就有串聯攻勢，攻下9分大局奠定勝基，終場以14比3、5局擊敗花蓮藍隊，拿下季軍、平隊史最佳紀錄，也盼好成績讓市內願意多開專任教練缺。

台彩威力盃少棒賽在花蓮舉行，今天季軍戰台南市隊與地主花蓮藍隊交手，台南市隊首局就有攻勢，抓準對手開賽亂流，單局7支安打、2次四壞保送，加上1次守備失誤，一口氣打了13人次，攻下9分大局。

台南市隊先發投手「小紅龜」陳江和之子陳竑愷今天前2局沒有失分，3局下有狀況1人出局後接連被敲2支安打，加上隊友守備失誤掉分，今天總計投3.1局被敲5支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉3分（1分責失分）、奪下勝投。

台南市隊3局上拿下1分，5局上再有攻勢串聯攻下4分，順利搶勝。台南市隊此次以崇學國小為主體，加入安慶、公園、歸南、文元、善化、協進國小球員組成聯隊，總教練歐哲閎表示，因為各自母隊都有比賽，集訓才4、5天就出發比賽，本來預期目標是打入8強，可以拿下平隊史紀錄季軍，肯定球員表現。

歐哲閎表示，很感謝此次比賽母隊崇學國小校長洪榮進大力支持，但希望藉由這次打出不錯的成績，可以促使台南市內多開專任教練缺。