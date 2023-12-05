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中職／李多慧比較台韓物價 車價差2倍直呼「買不下去」

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

韓籍啦啦隊女神李多慧加入樂天桃猿後，因舞蹈實力加上活潑性格，在台灣擁有高人氣，也成為廣告新寵。她昨天在個人YT發布新影片，比較台韓兩地物價，其中車子的價格讓她直言，「買不下去！」

李多慧先比較汽車價格，其中一輛韓國品牌車在台灣要價190萬新台幣；同款在南韓只要約95萬9千新台幣，讓李多慧驚呼：「好貴啊買不下去。」隨後李多慧比較計程車及公車的收費，還到超市介紹水果、肉、飲料、零食的價格，這些項目沒有太大差異。

影片一出，網友們紛紛留言表示：「多慧真的很獨立，連這些物價也會關注，真的務實的女孩」、「很棒，帶很多人了解台灣各地物價價錢」、「覺得李多慧也很適合代言汽車」、「多慧真的可以當台灣代言人了」，還有一些人表示，希望下次比較房價。

李多慧

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